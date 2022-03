Lauri Läänemets: sõjapõgenike ärakasutamine odavtööjõuna lööb meie oma inimeste toimetuleku pihta

„Väga lühikese ajaga on lisandunud meie tööturule tuhandeid uusi inimesi. Juba on kuulda alarmeerivaid näiteid sellest, kuidas sõjakoleduste eest põgenenud inimeste olukorda püütakse ära kasutada ning pakkuda neile piirkonna ja sektori keskmisest oluliselt väiksemat palka. See ei ole ainult ebaeetiline sõjapõgenike suhtes, vaid ebaaus ka Eesti inimese vastu, kes võib suurema palgaootuse tõttu tööst ilma jääda,“ selgitas Läänemets.