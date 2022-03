Lauri Läänemets: ka laiapindse riigikaitse rahastamine vajab erakondadeülest kokkulepet

Läänemets kirjutas Reformierakonna, Keskerakonna, EKRE ja Isamaa juhtidele saadetud kirjas, et muutunud julgeoleku olukorras tuleb meil oma riigikaitse võimekused üle hinnata. „Avalikkuses on arusaadavalt selgelt esil Eesti sõjalise kaitse tugevdamine. Samas peame riigikaitset vaatama laiapindsena. Ukrainas toimuv ja me enda varasem kogemus kinnitavad, et avaliku korra tagamine, päästevõimekus, põhiseadusliku korra kaitse ja kriisireguleerimine hädaolukorras ja teistes eriolukordades vajab samuti kiiremas tempos ja kõrgema ambitsiooniga arendamist."

„Siseministeerium on koostatavast lisaeelarvest küsinud 46 miljonit eurot laiapindse riigikaitse rahastamiseks. Aastaid on olnud rahavajadus oluliselt suurem, sealhulgas on saavutamata eesmärgid politseinike ja päästjate palkade osas. Loodan siiralt, et riigieelarve ja lisaeelarve koostamisel mõistame ühiselt, kui oluline on sõjaliste võimekuste kõrval arendada ka ühiskonna enda valmidust kriisisituatsioonideks,“ märkis Läänemets.