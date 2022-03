Noorte naiste kaitsetahe on hüppeliselt kasvanud

Kui veel 2018. aastal oli Eestis 27 noort naist, kes läksid vabatahtlikult aega teenima, siis tänaseks on see arv iga-aastaselt kasvanud. 2019. aastal alustas ajateenistust 38 naist ja 2020. aastal oli neid juba 54. Mullu alustas Eestis erinevates väeosades ajateenistust 60 noort naist. Kokku on nelja aastaga ajateenistusse asunud 179 neidu.