Südamlik telesaade ulatas metsloomade päästjaile abikäe

Võsujalg sõnas, et kui telesaate produtsent temaga ühendust võttis, et vabatahtlikest loomapäästjatest heategevussaade teha, suunas ta nad kohe Lee Lepiksoo juurde, sest just tema on üks metsloomaühingu alustalasid ning valmis abivajajaile nii päeval kui ka öösel appi tõttama. «Parasjagu oli just metskitsede hooaeg, kus nad rapsimürgituste tõttu inimeste abi vajasid, ja Lepiksoo vedas neid oma auto pagasiruumis, sest kuhugi mujale polnud loomi panna,» lausus ta.