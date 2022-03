Aasta folkloorikuraatori tiitli pälvis järvalane

«See oli suur üllatus,» sõnas folkloorikuraatori preemia pälvinud Kaja Kraav, kes osales üritusel külalisena. Ta märkis, et folkloorikuraatoreid on Eestis paarikümne ringis. «Hea meel on just selle üle, et preemia tuli Järvamaale, on märgatud meie toimetamisi, tegevust pärimuse õpetamisel ja hoidmisel,» lausus ta.