Paide jalgpallurid pidi võidupunktide eest kõik välja panema

Mäng algas Paide linnameeskonnale mannetult. Tartu Tammeka viiemeheline tagaliin ei lasknud paidelastel oma mängu üles ehitada ja tugev pressing lõpetas üritused enne, kui need alatagi said. See, mis õhus oli, juhtus 14. minutil. Tartlased läksid Aleksandr Kuhharevi tabamusest juhtima.