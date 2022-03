Pakendite segamini ajamine on sage eakate mürgistuste põhjus

„Ravimi võtmisel tuleb olla hoolas. Eakate puhul tähendab see muuhulgas prillide ette ja tule põlema panemist. Ravimite valesti võtmist aitab ennetada ka see, kui iga ravimit hoitakse tema originaalpakendis või ravimijaotajas, mitte ei panda erinevaid tabletilehti ühte karpi kokku. Eakate nooremad sugulased ja sõbrad saavad aidata luua eksimiskindlad tingimused ravimite võtmiseks,“ ütles terviseameti mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.

„Eakate seas tuleb sagedasti ette ka koduste kemikaalide põhjustatud mürgistusõnnetusi. Mürgistusteabekeskuseni on jõudnud juhtumid olukordadest, kus segamini on aetud koduste kemikaalide ja toiduainete pakendid ning kogemata joodud näiteks nõudepesuvahendit või vedelseepi. Mürgistusõnnetusi soodustab ka see, kui kemikaalid valatakse ümber joogipudelitesse. Koduste kemikaalide osas on oluline jätta need originaalpakenditesse ning hoida neid toiduainetest eraldi,“ kirjeldas Mare Oder.