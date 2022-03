Lumele lamama jäänud metskitsed vajasid taas päästmist

Võsujalg märkis, et nädalavahetusel tõttas ta appi Piiumetsa kanti ja täna tõi metskitse ära Päinurmest. "Põhjus, miks kits maas oli, sai kohe selgeks, sest tema nina ees oli näha okset. See näitas, et ta on midagi väga valet sisse söönud," selgitas ta.