Järva tarbijate ühistu juhatuse esimees Tõnu Uibopuu ütles, et niipea, kui kaup saab riiulitesse ja kassad tööle, võivad nad hoone igast küljest avada ja alustada tööd varasemast poole suuremal müügipinnal.

Uibopuu rõhutas, et kõik ei toimu üleöö nagu septembris, vaid riiulite ja kauba kolimine võtab kindlasti aega. «Seega näevad ostjad juba praegu, et osa kaupa on uuel pinnal ja osa veel endises kohas. Teeme kõike sammhaaval, sest korraga lihtsalt nii suurt pinda täita ei jõua,» sõnas ta.