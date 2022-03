Toidupank loodab kogumispäevadel inimeste headusele

Järvamaa Toidupanga juhataja Tiina Larven ütles, et kogumiskorvidega on nad seekord väljas 8. ja 9. aprillil. "Seame end sisse nagu tavaks saanud Paide Maksimarketis ja Türi Konsumis ning töötame mõlemal päeval kella 12-st 18-ni," täpsustas ta.

Larven märkis, et kõik särasilmsed heasoovijad on oodatud liituma vabatahtlike meeskonnaga, et aidata koguda kauem säilivaid toiduaineid puudust kannatavatele inimestele. "Olgu öeldud, et abi saavad meilt kõik, kes seda vajavad. Keegi ei jää ilma," lausus ta.