Järvamaal tegutseb kõige rohkem noorkotkaid

Noorkotkaid ja kodutütreid on üle Eesti kõikides maakondades ning noorte hulk kahes organisatsioonis (kodutütreid ligi 3800 ja noorkotkaid ligi 3500) on suhteliselt sama. Teisisõnu tõmbavad kaitseliidu noorteorganisatsioonid ligi poisse ja tüdrukuid võrdselt. Hea on näha, et kodumaa kaitse ei ole üksnes poiste asi, vaid ka tüdrukud suhestuvad sellega aktiivselt.