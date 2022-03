Järva vallas sai esimene inimene saja-aastaseks

Lapselaps Arlet Palmiste kirjutab: «Aravete kultuurimaja 1938. aasta avapeol tehtud fotol istub vanaema esimeses reas käsikäes ühe kena noormehega. See oli Papa. Siis ta muidugi veel Papa ei olnud. Siis oli ta lihtsalt Harald. Kuke Harald. Õige pea sai Lepiku Irust hoopis Kuke Iru. Papa perekonnanimi oli Peetov, mis eestistati peagi Palmisteks. Mamma on kogu aeg rääkinud, et tema on peene nimega nagu mõni mõisapreili: Irene-Miralda Erdmann Erendi Peetov Palmiste.»