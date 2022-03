Ettevõtjaid oodatakse Ukraina lastele nutiseadmeid annetama

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna ütles, et tänaseks on Eestisse sõja eest pagenud juba üle kümne tuhande Ukraina lapse ja noore, kes jätkavad oma katkenud haridusteed meie haridusasutustes. "Ukraina pered ja lapsed on siia saabunud vaid hädavajalikuga. Peame saabunud lapsi toetama ja hoidma ning nad võimalikult kiiresti õppetöösse kaasama, kuid selleks on meil tarvis seadmeid. Olen väga tänulik Lastekaitse liidule ja kõigile ettevõtetele, kes saavad Ukraina laste õppetööd toetada arvutite ja teiste vahenditega - see on meie ühine pingutus,” lausus ta ning lisas, et seadmete olemasolu on vajalik õppetöös osalemiseks, sealhulgas näiteks rahvusvahelises Ukraina distantsõppekoolis.