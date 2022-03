Piiril vastu võetud põgenike arv ületas 30 000 piiri

Tema sõnul on Eesti praeguseks piiril vastu võtnud üle 30 300 sõjapõgeniku, kellest ligi 7700 on kinnitanud, et liiguvad Eestist edasi. Eestisse on jäänud 22 624 põgenikku, kellest on vastuvõtupunktides praegu registreeritud 13 587 inimest.