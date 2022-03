Teeremondi aeg on käes: Vabriku puiestee saab riigi toel korda

Vabriku puiestee on praegu väga kitsas ja tuleb laiemaks teha. Ohutu peab olema ka jalakäijatel ja selleks ehitatakse tänava kõrvale ka kergliiklustee.

Praegu on Vabriku puiesteel ainult üks sõidurada, kuid ümberehituse käigus peab sellele veel teine rada kõrvale mahtuma. Ruumi teed laiendada on küllalt, samuti kuulub sealne maa vallale, nii et eraomanikelt ei pea kergliiklustee rajamiseks maad ostma.