Linnapildist kadusid kümned puud

Eelmisel nädalal andis Türi vallavalitsus teada, et linna eri piirkondades algavad raietööd, et vabaneda rohkem kui poolesajast puust. Türi vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Teet Reier selgitas, et eelmisel nädalal alanud raietööd on nüüd juba suuresti ühel pool, ühena viimastest võtsid Türi Halduse töömehed maha valla­valitsuse hoone lähedal Kooli tänava ääres kasvanud puud.