Türilane valmistas ukrainlaste abistamiseks ilusad annetuskastid

Türilane Sergei Zinovjev ütles, et Türi vallavolikogu esimees ja Ukraina sõjapõgenike abistamise üks eestvedajaid, Maarja Brause, rääkis talle mõttest seada kevadpealinnas üles sõjapõgenike abistamiseks annetuskastid ja kuna ta oskab puutööd, siis võttis mõttest kohe kinni.

Zinovjev sõnas, et ta soovis valmistada sellised kastid, mis hakkaksid inimestele paremini silma, siis on lootust, et ettevõtmisest tõuseb ka kasu.