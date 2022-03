Koolid panid end proovile võrkpallis

Türi põhikooli esimese võistkonna tüdrukud jäid seekord veel napilt Paide Hammerbecki põhikooli eakaaslastele alla. See annab aga indu rohkem treenida ning järgmisel korral edu enda kasuks pöörata.

Eile Väätsa spordihoones toimunud Järvamaa koolide 4. - 6. klasside võrkpalli miniliigas leidis kinnitust tõsiasi, et võrkpall on vägagi tehniline ala ning seda on eelneva treeninguta raske mängida. Seda hinnatavam oli laste pingutus mängu ikkagi proovida ning endast parim anda.