Järvamaa kooride päeva korraldajaks on tänavu Paide meeskoor.

Paide meeskoori dirigent ja ürituse korraldaja Malle Nööp sõnas, et ühendkoorid harjutasid tänavuse Raul Talmari taktikepi all Järvamaa laulu- ja tantsupeo laule, mida on neli.