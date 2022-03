Tormi haripunkt on möödas, kuid öö tuleb siiski tugeva tuulega

Kella 16-17 vahel mõõdeti Dirhamis tuulepuhanguks 28,4 m/s. Kella 18-19 vahel ulatusid tuuleiilid rannikul 20-25 m/s, sisemaal 15-20 m/s.

Ilmateenistuse vaatlusandmetest on näha, et tuul aeglaselt nõrgeneb. Hilisõhtu ja järgnev öö tuleb siiski veel tugeva tuulega. Lumehood liiguvad Põhja-Eestist lõuna-kagu poole.

Temperatuurid langevad õhus ja teepindadel miinuspoolele ning teedel suureneb libeduseoht. Lisaks on teedel ka murdunud puid.

Eeloleval ööl madalrõhkkond kaugeneb ja selle järel on loodetuul veel tugev. Kergeid lumehooge on põhiliselt Eesti idaservas. Pärast keskööd on saju võimalus juba väiksem, pilvekiht rebeneb ja laiguti muutub taevas selgemaks ning ka tuul lääne poolt alates tasapisi nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb -1..-7°C-ni.

Täna varahommikul alanud tugevad tuuleiilid on päeva jooksul tekitanud elektrivõrgus palju rikkeid. Kell 18.15 oli Elektrilevi taastanud elektrivarustuse 25 000 kliendile, kuid elektrita oli veel 12 951 klienti.

„Kõige keerulisem on olukord Saaremaal (elektrita 3865 klienti), Lääne-Virumaal (elektrita 2136 klienti) ja Pärnumaal (elektrita 1420 klienti). Teistes maakondades on elektrita klientide arv alla tuhande ja on lootus öö jooksul enamus rikkeid lahendada. Keerulistes piirkondades võib likvideerimisega minna esmaspäevani“, kommenteeris Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp.

Raskeks teeb olukorra asjaolu, et torm ei ole lokaalne vaid puudutab tervet Eestit, mis tähendab, et lõik brigaadid on oma piirkondades rakkes.