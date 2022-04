Linnasaun läheb kinni

Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits tunnistas, et nii tõesti on. „Põhjuseid selleks on mitmeid,” selgitas ta. „Leian, et ülelinnalise saunateenuse pakkumine oli aktuaalsem pigem ühel teisel ajal ja ka saunatajate arv näitab, et see aeg ei ole praegu. Saunateenust on meil püsikäijatena kasutanud keskmisel nii 14 inimest ehk tänasel päeval maksame ilmselgelt sellele teenusele peale.”