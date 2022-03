Lugeja küsib, konsultant vastab: kas ohutusjuhendid tuleb ära tõlkida?

Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Otsest kohustust juhendite tõlkimiseks seadusest ei tulene, kuid meeles tuleb pidada juhendamise eesmärki: töötaja teab, kuidas ohutult tööd teha. Kui ta seda ei tea, võib tagajärjeks olla tervisekahjustus. Tööinspektsiooni statistika kinnitab, et kolmandik tööõnnetustest juhtub töötajatega, kes on tööl olnud alla aasta – mitte ainult tööturule vastselt sisenenud noortega, vaid ka nendega, kes töökohta vahetanud. Põhjuseks reeglina puudulik väljaõpe ja juhendamine: töötaja lihtsalt ei teadnud, millised ohud töökeskkonnas varitsevad ning kuidas ennast nende eest hoida.

Suuliselt tõlkimine aitab juhendit paremini mõista, kuid siin on omad ohud. Kui tõlkida ainult valikuliselt, siis võivad osad asjad jääda töötajale arusaamatuks, sest nendest polnud juttu. Esmapilgul ebaolulisena tundunu võib teises olukorras väga oluliseks osutuda. Lisaks on heas ohutusjuhendis ainult asjakohane info ehk et seal ei tohikski olla ebavajalikku ega ebaolulist kirjas. Ebaoluline info ohutusjuhendis kahandab selle väärtust - kui mingi osa juhendist ei puuduta konkreetset tööd või töökeskkonda, võib lugeja ka olulisest silmadega üle libiseda. Ohutusjuhendit peaks saama ikka ja jälle üle lugeda. Kui see aga on eesti keeles ja vaid osaliselt suuliselt tõlgituna üle räägitud, ei saa töötaja kontrollida, mida ta tegema pidi.