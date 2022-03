Paidest pärit klimatoloog tähistas väärikat juubelit

Kui Ain Kallis hommikuti oma Tartus asuvas kodus üles tõuseb, heidab ta esmalt pilgu aknast välja. Et kuidas ilm on. Kas sajab või on õues hoopis kena ja päikesepaisteline. Siis peab ta andma aru oma prouale, kas too peaks tööle minnes vihmavarju kaasa võtma või mitte.