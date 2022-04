Paide ja Türi vahelised teetööd peaks valmis saama just selleks ajaks

“Tööde maht ise on küll suhteliselt väike aga toimub tiheda liiklusega aladel ehk väga kiiresti need ei suju,” selgitas toona Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna Ida üksuse juhataja Anti Palmi. “Igal juhul on meil eesmärk, et paari nädalaga oleks liiklust otseselt puudutav osa valmis. Võimalik, et haljastust, liikluskorraldust ja äkki mõnda jalgtee ühendust selle ajaga valmis ei jõua.”

Tänaseks päevaks on selge, et eelmisel aastal alustatud ja soojendamist vajavate objektidega on nii, et kindlat töödega uuesti alustamise kuupäeva paigas ei ole, kuna kõik sõltub natuke veel ilmast. „Eeldatavalt jõuame nii, et mai lõpuks on kõik valmis. Töövõtja soov on see samuti,” avaldas Palmi.