Hommikuprogrammi üks saatejuhtidest, Paidest pärit Bert Järvet üllatas peaministrit uhke lillebuketiga ning sellega, et andis kätt kõrva äärde tõstes peaministrile au ning ütles, et patrioodina on ta tänulik et just Kaja Kallas on praegu Eesti peaminister.