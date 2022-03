Maskikandmise kohustus võib kaduda lähipäevil

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles ERR-ile, et kuna nakatumise ja haiglaravi vajavate Covid-patsientide arv on viimastel nädalatel kiiresti langenud, on mõistlik 1. aprillist asendada avalikes kohtades maskikandmise kohustus soovitusega - sama meelt on ka kultuuriminister Tiit Terik.