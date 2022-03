Paide Muusika- ja Teatrimaja Avatud Galeriis saab näha kohalikku kunsti

“Lõbude aed” on Kesk-Eesti Kunstnike Liidu ja kunstirühmituse Vedelik ühisnäitus. Näituse pealkiri on inspireeritud madalmaade kunstniku Hieronymus Boschi 15. sajandi tööst „Lõbude aed“. Pealkiri on loomulik ja süütu. Bosch on ka varem inspireerinud kunstnikke igapäevaelu ainest kujutama. Boschi kunst on müstiline ning asjakohane nagu on mitmekesine ja huvitav ka kahe rühmituse ühine väljapanek. Kohalikest Kesk-Eesti kunstnikest on näitusel esindatud näiteks Margus Tiitsmaa (Sorge), Leho Rubis, Ulvi Orro, Madli Liiva, Birgit Pikkor, Daniil Bessedin, Andres Pleesi, Eero Ijavoinen, ja Tuuli Puhvel.