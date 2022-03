Ajutiselt Jänedale majutatud Ukraina põgenikest on mitmed leidnud juba töö ja elukoha

OÜ Jäneda Mõis tegevjuht Enno Must sõnas, et ettevõte osales sotsiaalministeeriumi hankel, millega otsiti Ukraina põgenikele majutuskohti ning osutus ka ühjeks neist, kellega leping sõlmiti.

"Kuna meil oli võimalus ja on ka võimekus vajalikke teenuseid pakkuda, siis muidugi pakkusime end välja," sõnas Must ja lisas, et kõige olulisem selle juures oli soov abiks olla.