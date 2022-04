Vikerraadio tähistab 55. sünnipäeva raadioeetris ja veebikanalites

“Vikerraadio toimetajatel on julgust, teadmist ja kogemust pakkuda programmi, et kuulajad oleks kursis Eestis ja maailmas toimuvaga. Soovime, et kuulaja silmaringil oleks huvitav ja meelolu kõigele vaatamata helge,” avab Vikerraadio põhimõtteid peatoimetaja Janek Luts ja lisab, et saatepäevas peab jaguma kuulajale ka midagi üllatavat.