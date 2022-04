Psühholoog tööandjatele: vaimsest tervisest rääkimine ei tohiks olla tabuasi

Eestlane on üks kange tegelane, kelle jaoks haiguslehele jäämine on tihti viimane võimalus. Igati arusaadavalt kardetakse sissetuleku vähenemist, kuid leidub ka neid, kes ei soovi kolleegi ega kliente hätta jätta või pelgavad, mida arvab vaimse tervise probleemide tõttu haiguslehele jäämisest nende tööandja. Seesam kindlustuse möödunud aastal läbiviidud uuringust selgus, et aasta jooksul kannatas tööstressi all koguni 64% Eesti inimestest ning pea iga viies on käinud haigena tööl, kuna tunneb, et vaimse tervise probleeme ei peeta päris haiguseks.

“Suur osa Eesti juhtidest on alles jõudmas sellesse arusaama, et sassis eraelu tuleb paratamatult tööle kaasa ning ka vastupidi – ja mitte alati ei pruugi inimene selle kõigega iseseisvalt toime tulla,” selgitab psühholoog Helena Väljaste ja annab nõu, kuidas stressis kolleegile toeks olla.

Hinda olukorra tõsidust

Väljaste esimene nõuanne on hinnata alati olukorra tõsidust. Selleks on abiks mõned kontrollküsimused:

Kas inimene võib ennast vigastada?

Kas inimene kogeb äärmuslikku stressi?

Kas inimese käitumine on teiste jaoks tugevalt häiriv?

Kas tegemist on kriisiolukorraga?

Kui vastus mõnele neist küsimustest on “jah”, on tegu äärmusliku situatsiooniga, mis vajab kiiret sekkumist. Kriisiolukorras tasub kasutada kriisiabi võtteid, nt pöörduda telefonile 112 või pidada nõu perearsti nõuandetelefoniga 1220.

Kuidas hinnangutevabalt probleemidest vestelda?

Terapeudi sõnul on probleemidest rääkimine oluline nii lahenduse leidmisel kui ka ennetusliku meetmena. Kõige tähtsam on oma meeskonnaliikmetele märku anda, et oled nende heaolust huvitatud ning olla nende jaoks emotsionaalselt saadaval, milleks üks kõige tõhusamaid viise on regulaarsed vestlused. Et neist kohtumistest ei saaks formaalsus või ebameeldiv sekkumine, on siin mõned nõuanded, kuidas vestlust hinnanguvabalt juhtida:

Kuula toetavalt ja hinnanguid andmata

Anna kindlustunnet, paku tuge ja teavet

Julgusta asjakohase professionaalse abi kasutamist

Julgusta eneseabi ja muude toetusstrateegiate kasutamist

“Valides selleks sobiva aja ja koha, võidki hoolivalt öelda: olen viimasel ajal märganud, et sa pole justkui sina ise. Räägi mulle, kuidas sul läheb?” toob Väljaste ühe lihtsa näite, kuidas inimest avada.

Küsi, kas inimene üldse soovib sinu nõuandeid kuulda

Ta lisab, et inimesed on alati varmad abivajajale lahendusi pakkuma, kuid tihti tehakse seda veel enne inimest ära kuulamata. “Meil on põhjusega antud kaks kõrva, aga vaid üks suu. Raskes olukorras inimesed soovivad, et neid hinnanguvabalt ära kuulataks, enne kui asutakse lahendusi või abisaamisvõimalusi pakkuma. Head nõu saab anda alles siis, kui oled teist sügavuti mõistnud,” selgitab Väljaste.

Seetõttu on tema soovitus pigem läheneda küsimustega ning uurida, mida inimene ise arvab, mis teda aidata võiks ja millist tuge ta vajab. Enne nõu andmist oleks hea luba küsida, kas teine on valmis seda üldse kuulma. Näiteks: “Mul on selle osas mõningaid mõtteid. Kas võin neid sinuga jagada?” Ning kui oled omapoolse mõtte või soovituse andnud, siis tasub ka uurida, kas üldse ja kuidas see sinu vestluskaaslasele sobivat tundus. Vajadusel paku emotsionaalset tuge ning praktilist abi asjades, mis võivad abivajajale sel hetkel üle jõu käia.

Muuda professionaalide abi kättesaadavaks