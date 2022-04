Järvamaa haridusasutustesse on jõudnud mitukümmend Ukrainast sõja eest pagenud last ja noort

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna tänab koole ja omavalitsusi, kes on kiiresti reageerinud ja lapsed haridusasutustesse vastu võtnud ning nende andmed ka registrisse kandnud. „Näeme, et iga päevaga lisandub meie haridusasutustesse sadakond Ukrainast tulnud last või noort. Neile vajaliku toe pakkumiseks on valitsus teinud põhimõttelise otsuse eraldada haridusasutuste pidajatele lisaraha, mida arvestatakse hariduse infosüsteemi EHIS kantud laste arvu järgi. Seepärast on oluline kõik lisandunud õpilased kohe ka EHISes ära märkida,“ selgitab minister Kersna.

„Hea meel on näha, et enamus Ukraina lapsi on alustanud õppetööd eestikeelsetes või keelekümblusmetoodika alusel töötavates koolides ja lasteaedades. Praegu on eestikeelsetesse haridusasutustesse registreeritud 63% ja keelekümblusesse 19% Ukraina õppijaid. Venekeelsetes haridusasutustes on alustanud õpinguid 17% ja inglise keeles õpib 1% Ukrainast pärit lastest,“ sõnab minister.