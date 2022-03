Kaitseväelased rajasid üle vetevälja mitukümmend meetrit pika ujuvsilla

Pioneeripataljoni kompaniiülem Lauri Mäepalu selgitas, et teisipäeval ning kolmapäeval tegutsesid nad Roosna-Allikul ja Paides. «Roosna-Alliku tehisjärvele paigaldasime jooksusilla ja Paides harjutasime sildade laadimist (silla ettevalmistust õhkimiseks – toim),» selgitas ta. «See kõik on üks osa meie väljaõppest, mis praeguseks on jõudnud allüksuste hindamiseni. Üksustega olid kaasas instruktorid ja nemad hindasidki, kuidas jagu või rühm oma sooritusega hakkama sai.»