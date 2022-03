Türil valmisid tuhanded sinililled

Töökeskuse tegevusjuhendajad Pille Kello ja Raili Rahamägi ütlesid, et tänavu valmistasid nobenäpud Türi töökeskuses ligi 3000 sinilillemärki. Tööga alustati jaanuari lõpus ning ligi kuu aega hiljem olid rinda kinnitamiseks mõeldud mitu tuhat sinilillemärki valmis. Et Türil on vildist sinilillemärke valmistatud juba üsna mitmel kevadel, on tegijatel töö ammu selge ja vajalikud nipid hästi käpas. Tegevusjuhendajad ütlesid naljaga pooleks, et kliendid pidid hoopis neid õpetama, mitte vastupidi.

Lisaks sinilillemärkidele on Eesti eri paigus asuvates Hea Hoo töökeskustes valmistatud ka Ukraina rahvusvärvides käepaelu, nii on see ka Türil. Sinikollaseid paelu valmistatakse kahte sorti: kinnitusega, et neid oleks võimalik randmel kanda, ja selliseid, mis sobivad nii võtmete hoidmiseks kui ka koti külge kaunistuseks. Tegevusjuhendajate sõnul on Türi töökeskuses paelu müüdud omajagu ning neid on ka hulgi tellitud. Paeltest saadud müügitulu annetatakse Ukrainat toetavatele organisatsioonidele. Kokku valmistati neljateistkümnes Hea Hoo töökeskuses 25 000 sinilillemärki, 6000 käepaela ja 2500 patsikummi.