Žürii tööd juhtinud maaeluministeeriumi asekantsleri Marko Gorbani sõnul võiks Järvamaa kui Eestimaa süda end sama hästi reklaamida ka piimamaakonnana, sest just Järvamaal on kõige rohkem piimalehmi ühe elaniku kohta. «Jääme põnevusega ootama uusi piimast alguse saavaid ja piimaga seotuid maitseid, millega uus toidupiirkonna tiitli kandja on lubanud meie toidulauda rikastada,» ütles Gorban.