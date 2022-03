Imaveres tehakse hingerahu ringe

Imavere põhikooli õpetaja Taiga Laur ütles, et nii nagu kõik inimesed ümberringi, nii on ka õpilased praegu Ukraina sõjasündmustest, koroonast ja kõigest muust ärevil. See paistab silma nende käitumises, suhlemises ja muudes tegevustes.