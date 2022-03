Türi vallavolinikud umbusaldavad volikogu esimeest

„28. märtsil toimunud koalitsiooninõukogu koosolekul andis volikogu esimees Maarja Brause teada, et tal puudub usaldus oma koalitsioonikaaslaste ehk meie kõigi vastu. Usalduse kadu on vastastikune. Brause tegevus on sihilik ja teadlik, lähtudes eesmärgist külvata koalitsioonipartnerite vahele usaldamatust ja lahkhelisid,” märkis Türi vallavolikogu liige Jaanus Marrandi.