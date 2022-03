Aastaid kestnud vaidlus on lõppenud: Käru kool muutub kuueklassiliseks

Vaidlus sellel teemal on Türil kestnud juba aastaid ja ka kõigest pool aastat tagasi toimunud kohalike omavalitsuste valimistel anti valijatele lootust, et valides vallavolikokku õiged inimesed, tõmmatakse haridusreformile pidurit ja põhikoolid saavad jätkata senisel kujul.

Pikalt Türi valda juhtinud endised Isamaa liikmed, kes nüüd on koondunud valimisliitu Koduvald Türi, tundsid heameelt, et lõpuks on pikalt opositsioonis olnud, kuid nüüd Türil võimule tulnud inimesed aru saanud, et ebapopulaarne, kuid vajalik otsus tuleb vastu võtta.