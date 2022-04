Mida toovad kaasa kliimamuutused merele? Uus abivahend aitab ennustada

“Kui varem osati hinnata vaid üksikute olulisemate survetegurite, eeskätt eutrofeerumise ja kalade ülepüügi mõju merele, siis praeguseks on teada juba mitukümmend mõjutajat - neist üks olulisemaid on kliimamuutused. Inimtegevus merel on sedavõrd kiirelt intensiivistumas ja mitmekesistumas, et niisugune tehniline abi on väga vajalik,“ selgitas Andresmaa.