Türil valmistutakse koguperefestivaliks

23. juulil Türil toimuva Koguperefestivali korraldaja Sulo Särkinen sõnas, et kevadpealinn Türi on roheline linn Kesk-Eestis, kuhu on hea kokku tulla. „Türil toimub aastaringselt palju põnevat, kuid soovime kesksuvel kutsuda Türiga tutvuma kogu Eestit,” sõnas ta. „Festivali ala asub Türi linna lauluväljakul, rannapargis ja järve ääres. Perefestival on ainulaadne festival, kuhu võib tulla kogu perega, sest tegevusi ja avastamisrõõmu jagub igas vanuses pereliikmele.”