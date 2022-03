Galerii: Koerus peeti raamatukogu uute ruumide avapidu

Raamatukogu kolis uude kohta Koeru teeninduskeskuse Paide-poolses tiivas veebruari teises pooles ning on juba kenasti külastajate poolt vastu võetud. Koeru raamatukoguhoidja Ly Vihtol sõnas, et praeguses asukohas on raamaturiiulite vahel varasemast rohkem ruumi. Ta märkis, et nüüd on raamatukogusse pääsemine mugavam, kuna raamatukogu asub nüüd esimesel korrusel. Nii on raamatukogu külastanud juba ka need , kellel oli keeruline varem teisel korrusele saada.