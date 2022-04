Aprillist tõusevad tervishoiutöötajate palgad

„Tervishoiutöötajad on meie tervishoiu hinnalisim ressurss. COVID-19 haiguse levik on praeguseks küll tasapisi taandumas, kuid Venemaa sõjalise agressiooni tõttu Ukrainast Eestisse jõudnud sõjapõgenikele kogu vajaliku abi tagamine tähendab meie tervishoiusüsteemile uusi väljakutseid,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Valitsuse tänase otsusega saame anda meie tervishoiutöötajatele kindluse, et palgatõus tuleb varem kokku lepitud mahus. Alates aprillist tõusevad arstide, eriarstide, õdede, ämmaemandate ja tervishoiu tugispetsialistide palgad 8 protsenti, kiirabi ja erakorralise meditsiini tehnikutel 7,5 protsenti, hooldustöötajatel 9 protsenti ja kliinilistel psühholoogidel 10 protsenti.“