Türi vallavanem: kõik koalitsiooni liikmed tunnevad, et neid on reedetud

Me oleme jõudnud vallavalitsuses tõelise meeskonnatööni, kus otsused arutletakse läbi, igal liikmel on oma roll ja tõde sünnib aruteludes. Mul on siiski kahju, et selline olukord on tekkinud, kus volikogu esimees ei suuda meid enam kuulata, usaldada ega talu meie pidurdamist seaduslikkuse pärast.

Vallavalitsuse liikmetel on kõigil oma roll. Kaja on meie tulesäde, kelle arvamus on oluline ja alati arutlemist väärt. Kati on meie faktikontroll, ta sukeldub ja tõuseb alati tervikpildiga koos, et parimatele otsustele kaasa aidata. Muide ta on meid kõiki pannud andmetöötluse viimast moodi kasutama. Mart on meie rahu, kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Elar on meie tasakaal, ükski otsus ei sünni, kui tasakaal paika ei saa.