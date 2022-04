Tööinspektsioon: eelmisel aastal oli vaid kolm päeva tööõnnetusteta

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul olid eelmise aasta märksõnad töökeskkonna riskianalüüs ning vaktsineerimine. „2021. aasta oli teine, mille veetsime koos koroonaviirusega. Enamus tööandjaid hindasid töökeskkonna riskianalüüsis ka bioloogilist ohutegurit ning tegid kõik selleks, et viiruse levikut töökeskkonnas ennetada. Osades töökohtades nähti kõige tõhusama meetmena ette vaktsineerimise, mis tekitas ühiskonnas kirgliku arutelu, “ sõnas ta. Septembriks tuli tööandjatel Tööinspektsioonile esitada töökeskkonna riskianalüüs. „Tööandjate abistamiseks lõime digitaalse riskide hindamise töövahendi, mis muutis nii riskide analüüsi kui tegevuskava koostamise oluliselt lihtsamaks. Riskianalüüsi töövahend valiti riigi digiteenuste konkursil „Su/g 2022“ parima kasutajakogemusega teenuseks. Auhindadest olulisem on siiski see, et tööandjad võtsid uue töövahendi omaks – kõigist meile esitatud riskianalüüsidest 65% loodi selle abil,“ lisas Maripuu.