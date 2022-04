Paide linnameeskond sai 3:0 võidu

Saliste lisas, et mängus Kalevi vastu suutsid nad oma kvaliteedi maksma panna. “Täna oli kaitse- ja ründemäng väga hästi tasakaalus,” hindas ta.

Tallinna Kalevi mängija Reinhard Reimaa ei osanud mängujärgses intervjuus öelda, mis kohtumises täpselt valesti läks ja neile kaotuse tõi. Küll tunnistas ta, et läbi hooaja on nad mänginud poolaja algused hästi, kuid sellele järgnevad, olgu põhjuseks vaimne või füüsiline väsimine, rumalad eksimused.

Reimaa lisas, et jalgpallihooaeg on pikk ja ühtseks meeskonnaks sulamine võtab veel aega. Hooaja esimese viie mänguga on nende esitlus kindlasti läinud paremaks. Seda näitas Reimaa sõnul ka esimene poolaeg Paide linnameeskonna vastu. “Esimesel poolajal olime enesekindlad, tegime konkreetseid oskuseid, usaldasime ennast ja võistkonnakaaslasi,” sõnas ta.