Rahvaloenduse esimesed andmed avaldatakse juuni alguses

30. märtsil toimunud statistikanõukogus arutati rahvaloenduse hetkeseisu, andmete avaldamist ja ettepanekuid järgmiseks korraks. Statistikaameti rahvaloenduse projektijuhi Liina Osila sõnul on küsitlus küll lõppenud, kuid lähikuudel jätkub andmekorje erinevatest riiklikest registritest.

“Eelmise aasta lõpus alanud rahvaloendus jätkub registriandmete kogumise ja analüüsiga. Saame aga juba täna kinnitada, et registrite põhjal saavad loendatud kõik Eesti inimesed. Küsitlusele vabatahtlikult vastanud 600 000 inimese andmed annavad samuti kindluse loendus õnnestunuks lugeda,” tõdes rahvaloenduse projektijuht nõukogule.

Osila hinnangul tuleb juba praegu analüüsida, mida küsitluse läbiviimisest õppida. „Seekordse loenduse uus metoodika ehk registripõhise andmete kogumise, e-küsitluse ja kohustusliku juhusliku valimi kombinatsioon ning inimestelt saadud tagasiside näitas, et kindlasti peaks kaaluma üleminekut täielikult registripõhiseks loenduseks,” märkis projektijuht. “Kõik kohustuslikku valmimisse sattunud inimesed ei olnud koroona-, energia- ja julgeolekukriisi keskmes valmis täiendavalt oma andmeid riigiga jagama. Lisaks eeldati, et digiriigile omaselt on andmed registrites olemas.“