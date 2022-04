Türi koerad saavad sel kevadel kanda kauniks pügatud kasukaid

Murumuri ilutoas tegevust alustanud groomer ehk lemmikloomade iluteenindaja Ester Marjapuu ütles, et õpib Tallinnas veel ametit, kuid on suurema osa kohustuslikke praktilisi töid eri tõugu koerte ja kasside peal ära teinud ning valmis tasapisi oma hobile kodukohas hoogu andma. «Alustan esialgu väiksemate, kuni 20 kilogrammi kaaluvate koertega, sest oma kodus tegutsedes pole lihtsalt suurematele ruumi,» selgitas ta.

Kui aga ilmneb, et huvi teenuse vastu on ning hädasti tuleks trimmida ja lõigata ka suuremate koerte karva, ei välista Ester, et tulevikus oma tegevust laiendab. «Esiotsa ma siiski päris kõike tegema ei torma,» sõnas ta. Teenust pakub ta oma põhitöö kõrvalt. Ester töötab IT-teenuste ärianalüütikuna. Päeval keskendub ta seega rohkem arvutitööle ning õhtupoolikutel, nädalavahetustel ja puhkusepäevadel haarab kääride, fööni ja trimmeri järele, et oma hobitööga tegeleda.