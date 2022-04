Volikogu esimehe umbusaldamine võib päädida koalitsiooni lagunemisega

Marrandi selgitas, et Türi vallavolikogu enamus esitab volikogu esimehele Maarja Brausele umbusaldusavalduse, kuna koalitsiooni kuuluv Brause on oma tegevusega korduvalt kinnitanud, et soovib olemasoleva vallavalitsuse ja koalitsiooni välja vahetada ning asuda otsima toetust uuele valitsusliidule ja enda vallavanema kandidatuurile.