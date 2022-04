Jultunud vargad ei lahkunud enne, kui kogu alkohol oli ära joodud

Koduvalve paigaldanud klient rääkis G4Sile, et teda pani kodu turvalisusele mõtlema naabrite juures juhtunu. Pere avastas nädalaselt puhkuselt naastes, et nende kodus olid käinud kutsumata külalised. Asjad asjadeks – suurim šokitekitaja oli hoopis tõsiasi, kui hästi olid vargad ennast võõras kodus tundnud.

Eriti magusad on varaste jaoks valveta jäetud suvekodud – kui pererahvas talvisel ajal kohal ei käi või suveperioodil tööpäevadeks ära sõidab, saavad pätid vastavalt kuude või vähemalt päevade kaupa segamatult tegutseda. Näiteks oli mõni aasta tagasi Raplamaal Riidaku külas juhtum, kui 52-aastane Ülle märkas suvekoju sõites, et riiulitelt olid kadunud hoidised, suhkur ja mesi. Vana puitakna kaudu majja pääsenud vargad ei sihtinud hinnalisi esemeid, kuid olid järjepidevad ja käisid rüüsteretkel korduvalt. Pätid saadi küll paar aastat hiljem kätte, aga loomulikult oli moos ja muu kraam läinud.

PPA pressiesindaja Kerly Virk märkis, et vargad valivadki väga, kuhu sisse murda. “Peamiselt ootavad nad, et pererahvas pikemalt kodust ära sõidaks ja võtavad siis elamu ette.”

Pikemaks ajaks suvilast lahkudes tuleks eelkõige olla ise hoolikas ja panna hinnalised asjad ning tööriistad silme eest ära. See, mis on sinu jaoks suvaline tünn, võib varga jaoks tähendada väärtuslikku vanametalli, mis kokkuostu viia. See äratab tähelepanu ja annab alust edasi otsida. Kui jätad kättesaadavale ka kõikvõimalikud tööriistad, siis teed varga elu küllaltki lihtsaks. “On näiteid, kus euroalustega on teise korruse lahtisest aknast sisse ronitud või hoovist leitud kangiga uks lahti muugitud,” rääkis G4Si standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala.

Kõiki asju varaste silma alt paraku ära peita ei saa. Suvilates võidakse käia korduvalt ning vargusi pannakse toime mitme päeva jooksul. Siinkohal tulebki täiendava meetmena mängu valvesüsteem – kui maja on sellega kaetud, siis tihti peletab juba valvesüsteemi olemasolu ja turvafirma kleebis uksel vargad ära ning kindlasti ei ole vargal aega tunde või päevi asju ära vedada. „Kui valvesüsteem peaks häiresse minema, teeb see varaste elu kibedaks, sest tekkiv heli on nii tugev, et tõmbab kogu naabruskonna tähelepanu ja varastel on raske märkamatult põgeneda. Lisaks reageerib häirele patrull, kes loetud minutitega kohale jõuab,“ lisas Pärjala.