Kooliõed kutsuvad südamekuul kooliperesid kõndimisvõistlusi korraldama

SA Tallinna Koolitervishoid juhatuse esimees Kädi Lepp tõdes, et koolilapsed liiguvad igapäevaselt vähe. “Tallinnas on vahemaad pikad, mistõttu suur osa lapsi viiakse kooli ja huviringidesse autoga. Natuke rohkem kõnnivad need, kes kasutavad ühistransporti, kuid kokkuvõttes jääb just vabas õhus liikumisest vajaka.” Ta lisab, et väikese kehalise aktiivsusega lastel on täiskasvanueas suurem risk südame- ja veresoonkonna haigusteks, lisaks esineb praegusel aja lastel rohkem ka ülekaalulisust kui mõnikümmend aastat tagasi, mil lapsed mängisid palju õues ja istusid vähem nutiseadme ja arvuti taga.