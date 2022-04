Haridusasutused saavad aprillis kandideerida aasta kooliks

Aasta kooli valimisega soovitakse märgata ja tunnustada koole, kus õppimiseks on loodud koostööd soodustav ja loovust arendav õpikeskkond. Haridus- ja Noorteameti projektijuhi Kadri Ratase sõnul valitakse aasta kooli viiendat korda. “Läbi aastate oleme näinud õpilaste suurt entusiasmi ning head koostööd õpetajate ja koolijuhtidega. Ootame ka sel aastal inspireerivaid lugusid nii suurtest linnakoolidest ja väikestest maakoolidest. Kõikidel osalejatel on võrdsed võimalused, vaja on vaid pealehakkamist. Praegu on veel paras aeg ettevõtlikud koolinoored punti võtta, panna kokku üks äge video, valida välja kõige ilmekamad fotod ning osaleda konkursil,” rääkis Ratas.